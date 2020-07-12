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Краса жінки не визначається її вагою, тому все частіше увагу громадськості привертають пишнотілі красуні, які люблять себе

Politeka.net зібрала найспекотніші фото пишногрудих знаменитостей в купальниках.

Фігуриста солістка KAZKA Олександра Зарицька відома своїми пишними формами. Красуня не соромиться своєї фігури і з задоволенням позує в купальнику.

Відома телеведуча Анфіса Чехова завжди була власницею пишних форм. Жінка вміє правильно одягатися, щоб приховати всі недоліки і підкреслити достоїнства. Варто відзначити, що Чехова довгий час була кумиром мільйонів чоловіків.

Пишногруда Анна Семенович не відстає і теж радує своїх шанувальників яскравими фото в купальнику. Співачка є власницею пишних форм, які зводять з розуму чоловічу половину її підписників.

Українка з 13 розміром грудей Міла Кузнєцова стала популярною після того, як намагалася встановити рекорд України. До речі, нещодавно їй це вдалося. Модель офіційно визнали українкою з найбільшими грудьми.

Модель Plus Size Ешлі Грем любить епатувати публіку реалістичними знімками своєї фігури. Але гарні фото в купальнику у неї теж є.

Екс-солістка ВІА Гри Надія Мейхер з віком отримала ще більш спокусливу форму, ніж у неї була під час роботи в колективі. Мейхер не соромиться своїх форм, а вважає їх своєю сильною стороною.

Нагадаємо, що гаряча солістка KAZKA не втримала сукню на вітрі, сміливі кадри: "Бомба".

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