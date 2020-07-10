Відома телеведуча Анфіса Чехова показала сміливий образ і свій новий вірш

На фото Анфіса показує себе тільки в одних трусиках, які виявилися прозорими. Чехова волосся залишила розпущеним, а сама розвернулася спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Красуня без сорому демонструвала свою фігуру на тлі величезного вікна, в якому можна побачити безліч висоток та невеликих будинків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я до тебе посилала свої кораблі,

Навантажені почуттям високим.

Але кожен раз вони грузли на мілині.

Виявилося, що ти неглибокий", - написала Чехова.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"І що я не в будинку навпроти з телескопом", "Дуже гарний вид на місто", "Супер", "Кайф", "Чудові вірші...і Ви теж", "пташки за вікном щас ошалеют", "Яка соковита ти".

Повідомлялося, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова запаморочила голову спокусливими рельєфами на пляжному фото.

Так, Анфіса позувала на тлі морського пейзажу в червоному купальнику в чорний горошок - прям як костюм мультяшного персонажа "Леді Баг". На відміну від оригіналу, що володіє особливим талісманом удачі для боротьби зі злом, у Чехової дещо інші суперздатності. Телеведуча здатна підкорити своєю сильною харизмою, як чоловіків, так і жінок.

Нагадаємо, пишногруда Анфіса Чехова в облягаючому боді показала своїх улюбленців

Також Politeka писала, що Чехова влаштувала гарячу тренування зі своїм наставником, соковиті кадри

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Анфіса Чехова з найкращого ракурсу показала своїх улюбленців



