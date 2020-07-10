Відома телеведуча Анфіса Чехова показала сміливий образ і свій новий вірш
На фото Анфіса показує себе тільки в одних трусиках, які виявилися прозорими. Чехова волосся залишила розпущеним, а сама розвернулася спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Красуня без сорому демонструвала свою фігуру на тлі величезного вікна, в якому можна побачити безліч висоток та невеликих будинків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я до тебе посилала свої кораблі,
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Навантажені почуттям високим.
Але кожен раз вони грузли на мілині.
Виявилося, що ти неглибокий", - написала Чехова.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"І що я не в будинку навпроти з телескопом", "Дуже гарний вид на місто", "Супер", "Кайф", "Чудові вірші...і Ви теж", "пташки за вікном щас ошалеют", "Яка соковита ти".
Повідомлялося, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова запаморочила голову спокусливими рельєфами на пляжному фото.
Так, Анфіса позувала на тлі морського пейзажу в червоному купальнику в чорний горошок - прям як костюм мультяшного персонажа "Леді Баг". На відміну від оригіналу, що володіє особливим талісманом удачі для боротьби зі злом, у Чехової дещо інші суперздатності. Телеведуча здатна підкорити своєю сильною харизмою, як чоловіків, так і жінок.
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