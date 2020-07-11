Модель Міла Кузнєцова, яка днями стала рекордсменкою України завдяки своїм видатним формами, продовжує розбурхувати мережу

Так, 9 липня, дівчина з 13 розміром і обхватом грудей 133 смофициально стала українкою з самою великими натуральними грудьми. Рекорд зафіксував Національний реєстр рекордів України.

Варто відзначити, що красуня достатня популярний блогер, вона активно веде свою сторінку в Instagram і постійно ділиться з фанатами жаркими кадрами, передає Politeka.net.

На одному з нових фото Кузнєцова попозувала в червоному платті з величезним вирізом посередині, з якого ледь не вистрибнули пишні форми. Знімок зроблений біля басейну.

«Іноді, для того що б настрій покращився, достатньо одного доброго погляду, посмішки, слова. Як добре, що є люди з сонцем всередині», - йдеться у підписі до світлини.

Користувачі мережі, як завжди, прийшли в невимовний захват, зазначивши що Кузнецова виглядає просто приголомшливо.

«Ти як завжди виглядаєш приголомшливо 😻», «Прекрасна дама», «На чому тримається ця сукня?», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, Міла потрясла фото в зеленому платті з хвилюючою зоною декольте. Дівчина для більшого ефекту позувала поруч з кущем з червоними квітами, поклавши руки на пояс. Природно, вся увага була на вражаючих розмірів бюст красуні, який та без тіні збентеження демонструє.

Модель поміркувала в підписі до цього соковитого знімку про те, що значить літо для українців: "Літо представляється нам святом життя, з вибухом яскравих і позитивних емоцій. Ось така маленька життя..."

Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала з кущів безсоромне декольте

Також Politeka повідомляла, що українка з 13 розміром бюста ледь не розгубила гордість, поки танцювала