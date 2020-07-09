Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала сміливий образ, здивувавши фанатів

На фото Зарицька позує в сукні вище коліна, а в руках тримала квіточки. Красуня стояла посеред трави і їли могла втримати свій наряд, який від вітру задувало. Образ Олександра доповнила стильними чорними очками, а позувала на фоні моря. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Гармата".

Повідомлялося, що 27-річна українська співачка Олександра Зарицька здивувала чуттєвим фото на березі моря.

Співачку зняли збоку і трохи ззаду. Зарицька кинула хижий погляд через плече. Яскравий макіяж з чорними стрілками вдало доповнив її образ - забуваєш навіть про рушник.

Раніше ми писали, що солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася відвертими кадрами з ванної.

Так, Зарицька опублікувала фото і відео, на яких вона позує у ванні з піною. На представлених кадрах виконавиця повністю оголена. Зарицька не соромиться демонструвати своє тіло і татуювання.

На фото вона показала обличчя і оголені груди, а на відео засвітила свої ніжки.

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