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Красота женщины не определяется ее весом, поэтому все чаще внимание общественности привлекают пышнотелые красотки, которые любят себя

Politeka.net собрала самые жаркие фото пышногрудых знаменитостей в купальниках.

Фигуристая солистка KAZKA Александра Зарицкая известна своими пышными формами. Красотка не стесняется своей фигуры и с удовольствием позирует в купальнике.

Известная телеведущая Анфиса Чехова всегда была хозяйкой пышных форм. Женщина умеет правильно одеваться, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства. Стоит отметить, что Чехова долгое время являлась кумиром миллионов мужчин.

Пышногрудая Анна Семенович не отстает и тоже радует своих поклонников яркими фото в купальнике. Певица является обладательницей пышных форм, которые сводят с ума мужскую половину ее подписчиков.

Украинка с 13 размером груди Мила Кузнецова стала популярной после того, как пыталась установить рекорд Украины. Кстати, недавно ей это удалось. Модель официально признали украинкой с самой большой грудью.

Модель Plus Size Эшли Грэм любит эпатировать публику реалистичными снимками своей фигуры. Но красивые фото в купальнике у нее тоже есть.

Экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер с возрастом обрела еще более соблазнительную форму, чем у нее была во время работы в коллективе. Мейхер не стесняется своих форм, а считает их своей сильной стороной.

Напомним, что горячая солистка KAZKA не удержала платье на ветру, смелые кадры: "Бомба".

Ранее Politeka писала, что Анфиса Чехова без лифчика и стыда впечатлила панорамным видом: "Птички сейчас ошалеют".

Также Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером груди без стыда показала гордость крупным планом: "На чем держатся?".