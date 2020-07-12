Красота женщины не определяется ее весом, поэтому все чаще внимание общественности привлекают пышнотелые красотки, которые любят себя
Politeka.net собрала самые жаркие фото пышногрудых знаменитостей в купальниках.
Фигуристая солистка KAZKA Александра Зарицкая известна своими пышными формами. Красотка не стесняется своей фигуры и с удовольствием позирует в купальнике.
Известная телеведущая Анфиса Чехова всегда была хозяйкой пышных форм. Женщина умеет правильно одеваться, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства. Стоит отметить, что Чехова долгое время являлась кумиром миллионов мужчин.
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Пышногрудая Анна Семенович не отстает и тоже радует своих поклонников яркими фото в купальнике. Певица является обладательницей пышных форм, которые сводят с ума мужскую половину ее подписчиков.
Украинка с 13 размером груди Мила Кузнецова стала популярной после того, как пыталась установить рекорд Украины. Кстати, недавно ей это удалось. Модель официально признали украинкой с самой большой грудью.
Модель Plus Size Эшли Грэм любит эпатировать публику реалистичными снимками своей фигуры. Но красивые фото в купальнике у нее тоже есть.
Экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер с возрастом обрела еще более соблазнительную форму, чем у нее была во время работы в коллективе. Мейхер не стесняется своих форм, а считает их своей сильной стороной.
Напомним, что горячая солистка KAZKA не удержала платье на ветру, смелые кадры: "Бомба".
Ранее Politeka писала, что Анфиса Чехова без лифчика и стыда впечатлила панорамным видом: "Птички сейчас ошалеют".
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