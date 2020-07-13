Популярна російська актриса Христина Асмус росла в багатодітній сім'ї

Як передає Politeka.net, у Асмус цілих три сестри, одна з яких – копія знаменитості. Актриса не приховує, що у неї дуже непрості відносини з батьками. У своїх інтерв'ю вона відверто зізнається, що не близька зі своїми батьками, тому що в дитинстві недоотримала від них любові.

Актриса зазначає, що сім'я – це її болюча тема. Незважаючи на це, вона підтримує стосунки з родичами. Через кілька днів після заяви про розлучення з Гаріком Харламовим актриса покликала в гості батька. Вона поділилася з шанувальниками фото, на яких її тато Ігор катався на самокаті. Крім цього, зірка розповідала, скільки накупила продуктів, щоб підготуватися до прийому гостей.

Відомо, що у Христини є три сестри. Дві старші – Катерина та Ольга. Вони схожі на матір артистки. А ось молодша сестра Карина – маленька копія Асмус. Вона набагато нижче сестри, але обличчям сильно схожа на неї. Відомо, що Карина активно займається спортом. Судячи по постам Христини, саме з молодшою сестрою вона найбільше близька.

А ось фото зі старшими сестрами, а також з усією родиною в повному зборі – рідкість для профілю актриси.

Нагадаємо, що Асмус після скандалу з розлученням заговорила про пластичні операції: «Колола, різала, надувала…».

Раніше Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що робила з обличчям заради ідеального вигляду: «Перейшла на…».

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