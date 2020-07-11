Все так просто!

Російська актриса Христина Асмус після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим приголомшила зізнанням про своє обличчя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Отже. Продовжуючи тему невинності особи..🤪 Смішно, що у багатьох виникло відчуття, що я взагалі не вмиваю обличчя 😂🤦🏼‍♀️ Як ніби його можна вмивати тільки водою з-під крана», — йдеться в повідомленні.

Далі Асмус розповідає, як саме доглядає за обличчям. Пост вона супроводжувала знімком, який демонструє її ідеальне обличчя. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Еее, на ОКР трохи схоже», «жити з вами нелегко…напевно», «Чому коли я дійшла до слова невинності, я почала сміятися?», «Полювання фото в купальнику», «ви богиня», — пишуть вони.

Популярна російська актриса Христина Асмус після скандалу з пластикою й уколами краси наважилась розкрити свої секрети.

Актриса опублікувала у себе на Instagram пост про те, що не очікувала такої реакції на її визнання про догляд за своїм обличчям. Свій пост красуня супроводила незвичайним фото. Вона сиділа на лавочці в брючному костюмі, широко розставивши ноги.

«Ох...На мій подив такий космічний резонанс викликав попередній пост…дискусії на різних порталах. Я, звичайно, чекала відсоток коментарів у стилі – «ще скажи, що не знімалася голою», «на паркані теж написано», «ще ніхто не визнав, що робить уколи краси або пластику», - написала Асмус.

Нагадаємо, що Асмус за краще задерті ногами розбурхала апетитним фото, Харламов кусає лікті: «Просто обожнюю…».

Як повідомляла Politeka, Асмус після скандалу з розлученням заговорила про пластичні операції: «Колола, різала, надувала…».

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