Популярна російська телеведуча Христина Асмус після скандалу з розлученням, зважилася на несподіване зізнання про пластику для обличчя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У свої 32 роки я нічого не робила зі своїм обличчям!!!🥁 Ні колола, ні різала, ні зменшити, ні надувала, ні отщипывала ))) Мого обличчя ніколи не стосувалися ніякі голки й апарати 🙅🏼‍♀️ Я не знаю ні однієї назви процедури, крім чищення особи. Але навіть на неї я не ходжу. Я не була у косметолога 10 років 👩🏼‍⚕️ Я ніколи в житті (!!!) не користувалася масками для особи, скрабами, базою під макіяж, патчами під очі, не робила пілінги й масажі особи», — зазначила вона.

Уточнимо, що знімок Асмус супроводжувала знімком, який ідеально підкреслює красу її обличчя.

«Ви красуня», «гарна», «у вас шикарна генетика», «неможливо красиво», — пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно оголосила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, пустилася у всі тяжкі.

Як передає Politeka.net красуня поділилася пікантним знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгому червоному пеньюарі, лежачи на животі на білосніжних простирадлах.

Христина поставила перед собою тарілку з малиною і замріяно подивилася в камеру.

Нагадаємо, Асмус поставила жирну крапку в скандалі про розлучення з Харламовим.

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство.

Також Politeka повідомляла, що розлучення Асмус і Харламова, стало відомо про грандіозну брехню.