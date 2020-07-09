Популярна російська актриса Христина Асмус після скандалу з пластикою і уколами краси наважилась розкрити свої секрети

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала у себе в Instagram пост про те, що не очікувала такої реакції на її визнання про догляд за своїм обличчям. Свій пост красуня супроводила незвичайним фото. Вона сиділа на лавочці в брючному костюмі, широко розставивши ноги.

«Ох...На мій подив такий космічний резонанс викликав попередній пост…дискусії на різних порталах. Я, звичайно, чекала відсоток коментарів у стилі – «ще скажи, що не знімалася голою», «на паркані теж написано», «ще ніхто не визнав, що робить уколи краси або пластику», - написала Асмус.

За її словами, вона і правда нічого не робила з обличчям просто тому, що боїться робити різні процедури. Христина пообіцяла днями розповісти правду про те, як вона доглядає за своїм обличчям.

За годину пост зібрав понад 45 тисяч лайків. У коментарях почали підтримувати зірку.

«Не бійся робити, гірше вже не буде!!!», «Ви чудово виглядаєте! Дуже здорово, що шкіра гарна від природи», «На жаль зараз просто нікого не здивуєш, що зробив уколи або пластику, тим більше в колах шоу-бізнесу. А ось коли кажуть що нічого не роблять, то звичайно ж всі в це не вірять», «Знайшла собі Молодого хлопця, а що у Харламова гроші закінчилися чи що?», «Ти мій космос», - пишуть люди.

Зазначимо, що днем раніше розгорівся скандал навколо персони актриси. Асмус заявила, що ніколи не робила пластику, уколи краси і навіть не користується зволожуючим кремом для обличчя.

Нагадаємо, що Асмус з задертими ногами розбурхала апетитним фото, Харламов кусає лікті: «Просто обожнюю…».

Як повідомляла Politeka, Асмус після скандалу з розлученням заговорила про пластичні операції: «Колола, різала, надувала…».

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