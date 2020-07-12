41-річний український співак, Сергій Бабкін знайшов спосіб зробити для шанувальників недільний ранок ще більш позитивним

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артист опублікував цікаву фотографію, передає Politeka.net.

У кадрі він позує в синіх купальних шортах з зеленими тарілками НЛО, схрестивши ноги на краю басейну і показуючи на пальцях «козу». На ньому сонцезахисні окуляри, а на обличчі – смішна гримаса.

«Яскравої, радісної, сонячної неділі, друзі!🔆 Заряджайте радістю себе, близьких людей, друзів! І тоді ваш день буде – Бомба - Ракета!💣🚀», – підписав свою фотографію артист.

«Ти шо, типу крутий 🤷‍♂️», «Де літає космічна тарілка, там й одноокий прибулець ховається, і собі таких трусів куплю. 🛸🛸🛸», «Взаємно!!! Відмінного настрою!», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, як нещодавно артист з'явився перед фанатами в балетній пачці. Відповідне фото він традиційно опублікував в соцмережі. На Бабкіна натягнули білі панчохи, пуанти, рожеве боді і балетну пачку. Образ доповнили рожеві листочки на голові.

Судячи з підпису до фото, Бабкіну довелося перевдягатися у жіночий костюм під час зйомок передачі «Хто Зверху».

«Стійка на пуантах - done», - підписав фото Бабкін.

За годину фото співака оцінили майже 4 тисячі осіб. Не стрималася Настя Каменських і теж залишила лайк під фото. В коментарях думки з приводу костюма зірки розділилися. Одні вважали цекумедним, інші ж розкритикували артиста.

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