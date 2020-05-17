Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана показала смелое фото без одежды

Как пишет Politeka.net, супруга известного певца является активным пользователем Инстаграм и постоянно радует подписчиков различными фотографиями, где запечатлена одна или вместе со своей семьей.

В этот раз Бабкина разместила в своем микроблоге довольно откровенный снимок, сделанный без одежды. На нем женщина позирует крупным планом без макияжа, чуть прикрыв руками с аккуратным маникюром свои пухлые губы.

«Рассвет или закат?», - обратилась она в подписи к фото.

Пользователи сети начали гадать в комментариях.

«Доброе утро», «Рассвет», «Закат», - пишут они.

До этого Снежана показывала, как кормит младенца.

Женщина была запечатлена сидя на диване, одной рукой прижала сына к себе, а другой держит его ручку.

«В Моменте🧡 Здесь и Сейчас 🧡», - подписала снимок она.

Отметим, что семье Бабкиных уже 11 лет. Самый младший сын Елисей появился на свет 18 июня в одном из киевских роддомов. Над его именем Бабкины долго не раздумывали. По словам Снежаны, оно приснилось ей несколько лет назад.

У артистов есть еще 8-летняя дочь Веселина. Пара также воспитывает 12-летнего сына Снежаны Артура от ее первого брака. Помимо Веселины и Артура, у Сергея Бабкина есть также сын Илья от первого брака, которого воспитывает мама.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

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