Популярный украинский певец Сергей Бабкин рассказал о новом проекте, который он наконец-то завершил

На своей странице в Instagram артист опубликовал фото, на котором вместе с женой Снежаной оторвался от земли и застыл в воздухе, передает Politeka.net. Парочка была где-то на природе. Они высоко подпрыгнули как раз в тот момент, когда камера запечатлела их. Снежана была в шортиках, засветив свои стройные ножки, а Бабкин был в шортах и яркой рубашке.

«5 июня был долгожданный для нас день. Мы построили корабль и спустили его на воду. Закончили скульптуру и стянули ткань. Запустили в космос спутник. Поставили спектакль и готовы сыграть его на зрителя», - написал Бабкин, рассказав про новую песню, которую он записал совместно со звездой «Квартал 95» Еленой Кравец.

За час пост певца собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Третий день слушаю "Спалах". Это бомба просто, схожу с ума. Как говорится - от души в душу, спасибо за Ваше творчество!», «Какие вы чудные;))) Юхууу!! Взлетаем!! Летим», «Так держать!», «Волшебная работа», «С Премьерой! ещё раз) У Вас получилось!))) Получилось действительно что-то чудесное», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" стала певицей, покорив своим талантом даже Бабкина: "мы с ума сойдем".

Как сообщала Politeka, нагая жена Сергея Бабкина без стеснения показала свою красоту крупным планом: мужу безумно повезло.

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