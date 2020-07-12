41-летний украинский певец Сергей Бабкин нашел способ сделать для поклонников воскресное утро еще более позитивным

На своей странице в социальной сети Инстаграм артист опубликовал забавную фотографию, передает Politeka.net.

В кадре он позирует в синих купальных шортах с зелеными тарелками НЛО, скрестив ноги на кромке бассейна и показывая на пальцах «козу». На нем солнцезащитные очки, а на лице – смешная гримаса.

«Яркого, радужного, солнечного воскресенья, друзья!🔆 Заряжайте радостью себя, близких людей, друзей! И тогда день ваш будет – Бомба - Ракета!💣🚀», – подписал свою фотографию артист.

«Ты че, типа крутой 🤷‍♂️», «Где летает космическая тарелка, там и одноглазый пришелец скрывается, и себе таких трусов куплю. 🛸🛸🛸», «Взаимно!!! Отличного настроения!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что недавно артист появился перед фанатами в балетной пачке. Соотвествующее фото он традиционно опубликовал в соцсети. На Бабкина натянули белые колготки, пуанты, розовое боди и балетную пачку. Образ дополнили розовые листочки на голове.

Судя по подписи к фото, Бабкину пришлось переодеться в женский костюм во время съемок передачи «Хто Зверху».

«Стойка на пуантах- done», - подписал фото Бабкин.

За час фото певца оценили почти 4 тысячи человек. Не сдержалась Настя Каменских и тоже оставила лайк под фото. В комментариях мнения по поводу костюма звезды разделились. Одни посчитали это забавным, другие же раскритиковали артиста.

Напомним, что Сергей Бабкин оторвался с роскошной женой прямо на улице, сеть кипит: «Какие вы чудные».

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" заворожила сеть новым видео в паре с Бабкиным: "В самое сердце!".

А еще Politeka сообщала, что нагая жена Сергея Бабкина без стеснения показала свою красоту крупным планом: мужу безумно повезло.