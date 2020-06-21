Популярный украинский певец Сергей Бабкин предстал в экстравагантном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовал новое фото на своей странице в Instagram.

На снимке Сергей Бабкин отрастил себе бороду и длинные волосы, а также нарядился в льняную рубаху. По всей видимости, он изображает из себя древнерусского мужика или Робинзона Крузо. Современного шика образу придают золотистые солнцезащитные очки и гитара, расписанная под пейзаж.

"Это не съёмка фильма о средневековье и не театральный образ из «Короля Лира». Это просто группа “5nizza” @5nizza_official С самого начала нашего пути я избрал для себя такую эстетическую форму визуального наполнения", - объяснил Сергей Бабкин.

Музыкант отметил, что стремится удивлять своих поклонников не только музыкой, но и внешностью. Поэтому он старается подбирать яркие и оригинальные образы.

"Плюс ко всем моим разнообразным музыкальным задачам (ритм гитара, ударные, электронные семплы, труба, бэк вокал.), мне ещё хотелось быть всегда разным внешне. Каждое новое выступление мне хотелось быть новым. Удивлять зрителя, тем самым заставляя их не привыкать к чему-то постоянному. Каждый раз появляться в новом облике", - отметил Бабкин.

Пользователи социальной сети оценили творческий эксперимент певца в комментариях, даже Евгений Кошевой из "Квартала 95" поставил лайк. Некоторые считают, что это образ для дикой жизни на острове:

"Внешне лицо меняется, а вот руки--- !!!!!! Не меняются!!! Талант не спрячешь за бородой!!!👍👍👍👍"; "Ну что тут добавить?! Хорошо, когда есть такие музыканты! ❤️🔥"; "Обожаю ваши образы!❤️ Самый любимый черепашка-ниндзя Леонардо🔥🔥🔥 и диджейка Надя 😂😂"; "Это Тор из Мстителей 😂"; "К какому острову Вас прибило Sr. babkin_robinson?)))".

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" стала певицей, покорив своим талантом даже Бабкина: "мы с ума сойдем".

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