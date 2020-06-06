Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", снялась в клипе певца Сергея Бабкина

Ранее артист анонсировал совместную работу с телезвездой, и вот настал день премьеры, передает Politeka.net. Кравец обнародовала отрывок клипа в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Елена читает текст у микрофона, а также общается с Сергеем. Данный клип был снят на песню "Спалах", что и уточнила звезда "Квартал 95".

"Вау... Из всех динамиков сегодня...)) как вам наш с @babkin_official «Спалах»?", - написала звезда.

За час пост собрал почти 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Оооочень круто 🤩🤪😝👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 будет на репите в машине 🥰🥰🥰🥰🥰🤩🤩🤩🤩🤩", "Это не-воз-мож-но. Это в самое сердце! Спасибо за этот невероятный дует! С премьерой 💔", "Ваууууу. Жду продолжения...", "Ну прям круто 🔥🔥", "Мурашки! Спасибо ❤️🙏🏻", "Идеально😍", "Очень круто🔥🔥🔥", "Крууууутттоооо", "Очень круто !!! Невероятно 😍😍😍 Поздравляю с премьерой 😘", "Очень хорошая песня 👍", "Вы молодцы ❤️❤️❤️❤️😍😍😍", "Потрясающе! ❤️❤️❤️", "Очень хорошо. Божественно. Невероятно. Побольше таких талантливых произведений ❤️ ", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Елена Кравец позировала в джинсах, туфлях и косухе на байке. Звезда улыбалась, дополнив образ очками, и взялась за руль железного коня.

Фотография получилась очень сильной и стильной.

Напомним также, чтов Международный день вышиванки, 21 мая, на странице "Квартал 95" в Инстаграм появился трогательный новый снимок Елены Кравец.

Напомним, молодая красотка из "Квартал 95" посветила бельем, изогнувшись в томной позе.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» свели с ума соблазнительными образами.

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» удивила фото подросшей младшей дочери.