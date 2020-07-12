Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна умилила користувачів мережі милим відео

Як повідомляє Politeka.net, російський телеведучий Максим Галкін і співачка Алла Пугачова виховують близнюків Лізу і Гаррі. Зоряні спадкоємці вже зачарували користувачів Мережі. Всі захоплюються їх талантом, кмітливістю і красою.

Юні спадкоємці радують своїх зіркових батьків не тільки успіхами в розвитку, вивчаючи кілька іноземних мов, гру на музичних інструментах, але і бавлять добрими жартами, що і продемонструвала Ліза Галкіна в мережі Instagram (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Зоряний батько Максим Галкін зняв на камеру дівчинку Лізу за забавним заняттям. Дочка Пугачової під акомпанемент дитячої музичної іграшки, показала, як вміє квакати. Прикинувшись жабою, дівчинка спробувала пожартувати над татом.

"Тато, я вмію говорити по-жаб'ячому", — почала "квакати" дівчинка", а на питання тата, як це вона робить, відповіла: "Я не роблю нічого, просто сиджу".

При цьому, за спиною маленька шутниця сховала від тата музичну іграшку, яка видавала квакання.

Шанувальники Галкіна залишилися в захваті від побаченої картини. Вони розхвалили доньку Примадонни і шоумена.

"Подорослішала...славна дитина", "Лапочка батькова", "Я квакаю під фонограму))", "Хитрюга👏", "Ох і Ліза🤗😘", "Красива хитрулька😍❤️👏", "Розумниця🤗🍒🎂🍓💋".

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

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