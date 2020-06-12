Российский комик Максим Галкин поделился трогательным совместным снимком с детьми

Как передает Politeka.net, свежее фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм. На снимке Галкин был запечатлен со своими детьми – Лизой и Гарри. Комик держал их на руках и светился от счастья. Дети, в свою очередь, вовсю хохотали. Семья стояла на фоне красивых цветов. Видно, что фото было сделано в солнечный день.

Под фото Галкин ошарашил своих поклонников новостью о том, что планирует раздать 1 миллион рублей – по 100 тысяч в руки. Такой конкурс комик решил провести для своих подписчиков.

Желающих выиграть приз оказалось очень много. Под фото оставили десятки тысяч комментариев.

«Ура!! Надеюсь это буду я!», «Хочу денег», «Макс, выбери меня!», «Готова принять деньги на карту», - забросали Галкина просьбами поклонники.

За несколько часов фото собрало более 180 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Сладульки», «Дети - это счастье», «А фото прекрасное!!! Детки просто загляденье», «Красивые и не по годам развитые детки, всё лучшее взяли у Аллы и Максима!!! Я вас обожаю», «Очень приятно смотреть на ваших детей, они замечательные», «Максим, какой вы счастливый!», «Как всегда неподражаемы, супер детки», «Так выглядит счастье!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появилось фото, на котором Алла Пугачева выглядит ровесницей Максима Галкина. На снимке 71-летняя Пугачева стоит в черном наряде с объемными плечами, а 43-летний Галкин стоит рядом с ней.

Напомним, что 6-летний сын Пугачевой и Галкина поразил неожиданным поступком, новое видео: "Ой, какое он знает...".

А еще Politeka писала, что отчаянный Галкин остался без рубашки и показал, чем покоряет Пугачеву: «Мачо!».

Также Politeka сообщала, что дочь Пугачевой и Галкина покорила красотой в нежном платье на шезлонге: "Белоснежка".