Шестирічна Ліза, спадкоємиця співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна збентежила ангельською зовнішністю і дорослою зачіскою

Як передає Politeka.net, фото опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram. Дівчинка стояла майже впритул до камери в картатому платті і з пишними локонами, сильно підкрученими донизу. На відміну від мами, це, звичайно, не перука.

Як відомо, пишні зачіски - коронна фішка Алли Борисівни. Примадонна десятки років не зраджує своєму стилю (іноді, правда, експериментує з прямими пасмами, але рідко).

По всій видимості, Ліза в момент зйомки була за лаштунками у вбиральні. На задньому фоні інші маленькі дівчата, які чепуряться, а також розташовані біля великого дзеркала фени, плойки та інші жіночі "штучки".

"Друзі, нарешті з'явилася фан-сторінка Лізи Галкіної в Instagram. Швидше підписуйтесь, вже через 30 хвилин цей аккаунт буде закрито! ❤️", - підписаний цей кадр.

Нагадаємо, нещодавно у мережі обговорювали фото Пугачової зі старшою донькою, співачкою Крістіною Орбакайте. Жінки, вкриті рожевим конфетті, сиділи поряд і щасливо посміхалися в камеру. Примадонна з'явилася в чорному вбранні, а її дочка у світлій футболці з написом "не життя, а казка".

Уважні користувачі помітили, що Алла натягнула нову перуку з прямими світлими локонами і довгою чубчиком. До цього співачка з'являлася з пишною кучерявою зачіскою. Крім того, зірок викрили в пластичних операціях - мовляв, на себе не схожі.

"Ого, у Пугачової нова перука"; "Так цікаво! Обидві красиві, молоді. Але обличчя інші, чужі. Я їх бачила з самого початку. Цікаво спостерігати за метаморфозами!)"; "Нічого свого не залишилося у цих красунь", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, нещодавно син Пугачової і Галкіна, брат Лізи, Гаррі здивував короткою стрижкою. Хлопчик ось уже як кілька років міг похвалитися довгими кучерями, але, мабуть, настав час змінюватися. Тепер у Гаррі традиційна чоловіча стрижка, яка, до речі, йому дуже йде.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".

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