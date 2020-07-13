39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон вразила красою в чорному боді
Зірка вміє епатувати публіку і не раз це доводила, повідомляє Politeka.net. Так, красуня опублікувала спекотне фото, на якому посвітила пружними сідницями.
Спекотна Періс з'явилася в чорному боді з великими вирізами, завдяки ним можна було розглянути пружні сідниці. Шкіра аж сяяла від ідеальності.
До того ж крій боді також оголив рівну спинку Періс. Тканина лише облягла тонку талію.
Ядерна блондинка присіла на коліно, витягнувши вперед струнку ніжку в чорному ботфорті. Довгі рукавички мали написи, вони також і обтягнули тонкі руки.
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Модель розпустила волосся, її образ завершили наклейки на лобі і руці, і сумочка. Варто відзначити, що фото було сильно опрацьовано фоторедактором.
За 11 годин пост зібрав понад 400 тисяч переглядів та багато коментарів.
Користувачі мережі назвали Хілтон дуже красивою дівчиною, і написали ще масу компліментів.
Нагадаємо, Періс Хілтон традиційно опрацювала знімок в фотошопі, додавши різних спецефектів. Вона позувала в ліловому купальнику з завищеною талією.
«В захваті від участі в найбільшому у світі фестивалі віртуальної музики - Rave Family Block Fest», - написала зірка.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в прозорій мереживній блузі з довгим розрізом і зав'язочкою під горлом.
Крізь прозору тканину виднівся синій ліфчик, який став акцентом і привертав увагу, на що, мабуть, і розраховувала модель. Її принади просто розбурхують свідомість.
Нагадаємо, що Періс Хілтон у непристойному міні розляглася на капоті кабріолета: "Ось це спека!".
Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом: "Розбурхують свідомість".
Також Politeka писала, що Періс Хілтон без сорому розгорнула сорочку і показала, що під нею: "Солодкі сни".