39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон поразила жарким фото на авто

Блондинка нарядилась в яркое мини-платье и без стеснения забралась на машину, передает Politeka.net.

Модель часто публикует в своем Инстаграм разные эпатажные фото и этот раз не стал исключением. Знаменитость решила залезть на капот машины "БМВ" с откидным верхом.

Красотка обула туфельки-лодочки и очки с зеркальными стеклами. Пэрис смотрела вдаль, повернув голову вбок. Кроме того, рядом с Хилтон лежала ее верная подруга - маленькая собачка.

Телеведущая была на боку, раскинув стройные ножки. Яркое разукрашенное авто было таким же как одеяние звезды.

В посте автор призналась, что влюбилась в радужное авто.

За восемь часов пост собрал более 600 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети называли блондинку королевой и поразились ее шикарной внешности. Люди восхищались стройностью модели: "Вот это жара!".

Напомним, Пэрис Хилтон решила порадовать поклонников архивным отфотошопленным снимком.

Звезда позировала в весьма в пикантной позе - на четвереньках. Модель надела тоненькое бикини на маленьких лямках. Маленькие треугольники ткани прикрывали небольшую грудь, а трусики прикрыли упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон красовалась в радужном купальнике, а также с радужным флагом.

Можно прекрасно рассмотреть фигуру знаменитости. Ее плоский животик, соблазнительные изгибы и необыкновенный взгляд просто свели с ума поклонников.

Напомним также, что Пэрис Хилтон предстала в розовом бикини с прозрачными вставками. Купальник пришелся по фигуре звезды. Верх обтянул небольшую грудь, а низ - упругую пятую точку, оказавшись почти на тонкой талии.

Напомним, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто: "Мокрый ангел".

Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».