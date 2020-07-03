39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала себя во всей красе

Звезда любит публиковать архивные кадры, которые обработала с помощью фотошопа, передает Politeka.net. В этот раз модель порадовала поклонников жарким снимком на "облаках".

Пэрис позировала в белой рубашке, которую распахнула и показала груди в лифчике. Последний также поддался обработке и стал сверкающе серым.

Небольшая грудь напряглась в белье и немного выставилась из него.

Тонкая талия, упругий пресс - от этого также нельзя отвести взгляда.

Черные шортики на толстом поясе сидели на красивых бедрах просто идеально, а также их длина позволила полюбоваться стройными ножками в ботфортах серебряного цвета.

Прическа Пэрис - короткая, а макияж - с акцентом на глаза. Модель смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"Сладкие сны 🌙", - подписала она фото.

За три часа пост собрал более 160 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только писали комплименты звезде, но и признавались ей в любви.

Напомним, Пэрис Хилтон показала себя в роли диснеевской принцессы, правда, образ получился довольно откровенным.

Красотка нарядилась в платье с леопардовым принтом и длинным разрезом, благодаря которому оголилась стройная и длинная ножка. На голове модели блестела тиара, а руках она держала милую собачку.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в розовом купальнике и разноцветной накидке. Белокурая красавица дополнила свой лук черными очками, снимаясь на фоне дерева. Звезда отметила, что на ее песню записали кавер, поэтому она решила ответить аналогично.

Напомним, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто: "Мокрый ангел".

Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».