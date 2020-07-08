Популярна українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала вперше показала новонародженого сина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Виписка 23.06.2020. Дякую за чудові фотографії чудовій Яні, яка була зі мною в такі інтимні моменти», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Джамала позує разом із синами й чоловіком. На інших кадрах Джамала позує з одним старшим сином. Фотографії спровокували справжній бум з боку її прихильників.

«З якою любов'ю ти дивишся на сина – чудово», «мої привітання», «ви б тільки бачили та відчували, з якими очима, і якою любов'ю, я дивлюся на ці фотографії», «дуже гарна сім'я, вітаю», «господи, це так неймовірно! Все це доводить мене кожен раз до сліз», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Джамала намагається не пропустити жодного моменту після народження другого сина.

Як відомо, співачка Джамала стала вдруге матір'ю два тижні тому, і після пологів її життя кардинально змінилася.

За її словами, малюк Селім-Гірай змінюється кожен день, тому переможниця "Євробачення" намагається не втратити жодного моменту. Публікацію у своєму мікроблозі Джамала супроводила теплим родинним знімком, на якому вона зображена ще з животиком.

Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

А ще Politeka писала, що Джамала несподівано з'явилася без живота, фото.