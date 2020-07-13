Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер зробила спекотне селфі у ванній

Шанувальники розмістили оброблене фото знаменитості в одній із фан-сторінок, пише Politeka.net.

На знімку красуня з'явилася в ліфчику, який зробили блискучим. Білизна сяяла золотом, вона натягнулася на пружних формах, видно, як бретелям важко утримувати настільки великий бюст.

Величезні форми виставилися з бюстгальтера і ніби налилися, але красуня цього не соромиться, а навпаки пишається такою розкішшю.

До того ж модель трохи спустила рукою чорну спідницю. Таким чином у всій красі видно ідеальний прес і красива форма живота.

"Неземна" Кайлі розпустила довге чорне волосся, при цьому на одному з фото на її обличчя примальовували блискучу маску.

Знаменитість дивилася на телефон, роблячи своє ідеальне селфі.

За шість годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків й багато коментарів.

Користувачі мережі зізналися, що закохані в модель і обсипали її компліментами.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала сидячи. Форми зірки прикрив блискучий купальник, який не особливо справлявся зі своєю роботою, груди трохи вилізли з-під нього, але це додавало знімку особливої пікантності.

Також на Кайлі були гетри під колір ліфчика і червоний плащ.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала в зеленому купальнику з пікантним вирізом. Декольте було настільки відвертим, що від незграбних рухів моделі груди ледь не випадали. Модель стискала неслухняний бюст руками.

Красуня підбігла до камери, щоб показати неймовірні форми.

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