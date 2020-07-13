Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер сделала жаркое селфи в ванной

Поклонники разместили обработанное фото знаменитости в одной из фан-страничек, пишет Politeka.net.

На снимке красотка предстала в лифчике, который сделали сверкающем. Белье сияло золотом, оно натянулось на упругих формах, видно, как бретелькам тяжело удерживать столь большой бюст.

Огромные формы выставились из бюстгальтера и будто налились, но красотка этого не стыдится, а наоборот гордится такой роскошью.

К тому же модель немного приспустила рукой черную юбку. Таким образом во всей красе виден идеальный пресс и красивая форма живота.

"Неземная" Кайли распустила длинный черные волосы, при этом на одном из фото на ее лицо пририсовали блестящую маску.

Знаменитость смотрела в телефон, делая свое идеальное селфи.

За шесть часов пост собрал более 11 тысяч лайков много комментариев.

Пользователи сети признались, что влюблены в модель и осыпали ее комплиментами.

Напомним, Кайли Дженнер позировала сидя. Формы звезды прикрыл блестящий купальник, который не особо справлялся со своей работой, грудь немного вылезла из-под него, но это прибавляло снимку особой пикантности.

Также на Кайли были гетры под цвет лифчика и красный плащ.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала в зеленом купальнике с пикантным вырезом. Декольте было настолько откровенным, что от неловких движений модели грудь едва не вываливалась. Модель сжимала непослушный бюст руками.

Красотка подбежала к камере, чтобы показать невероятные формы.

Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке

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