Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, постала у всі красі

Зірка опублікувала жаркі кадри без білизни, повідомляє Politeka.net. Красуня з'явилася в яскравих нарядах, які розкрила для додання образам ефектності.

Модель на відео з'явилася в помаранчевому платті на гудзиках. Останні модель розстебнула, засвітивши частину грудей. Видно, що красуня засмагла, але не на тих місцях, де був купальник.

Довгі ланцюжки тяглися від потилиці до талії, що надавало ще більшої привабливості. Модель дивилася в камеру, відкинувши волосся назад, а в кінці посміхнулася.

На фото красуня з'явилася в такому же жовтому платті, вона пильно дивилася в камеру, не посміхаючись. Фото вийшло жарким і яскравим: "Блаженство".

Два пости за кілька годин зібрали майже 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, Олівія Калпо з'явилася в номері "Vogue" індійської версії.

Зйомки проходили вдома у зірки, а фотографом виступив її коханий.

Красуня сфотографувалася в різних локаціях, у тому числі у себе на терасі, на ліжку і на шезлонгу у дворі.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо відпочивала в білому купальнику, ліфчик якого натягнувся на грудях і підкреслив їх об'єми. Пікантний розріз посередині надав образу ще більшої привабливості. Плавки трималися на тоненьких бретельках, не прикриваючи нічого зайвого.

Красуня одягла яскраву сорочку, мабуть, щоб не згоріти на сонці. Калпо цілувалася зі своїм бойфрендом і виглядала дуже щасливою, як і її молодий чоловік.

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