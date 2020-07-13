Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, предстала во все красе

Звезда опубликовала жаркие кадры без белья, сообщает Politeka.net. Красотка предстала в ярких нарядах, которые распахнула для придания образам эффектности.

Модель на видео предстала в оранжевом платье на пуговицах. Последние модель расстегнула, засветив часть груди. Видно, что красотка загорелая, но не на тех местах, где был купальник.

Длинные цепочки тянулись от затылка к талии, что придавало еще большей соблазнительности. Модель смотрела в камеру, откинув волосы назад, а в конце улыбнулась.

На фото красотка предстала в таком же желтом платье, она пристально смотрела в камеру, не улыбаясь. Фото вышло жарким и ярким: "Блаженство".

Два поста за несколько часов собрали почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Оливия Калпо появилась в номере "Vogue" индийской версии.

Съемки проходили дома у звезды, а фотографом выступил ее возлюбленный.

Красотка сфотографировалась в различных локациях, в том числе в у себя на терассе, на постели и на шезлонге во дворе.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо отдыхала в белом купальнике, лифчик которого натянулся на груди и подчеркнул их объемы. Пикантный разрез посередине придал образу еще большей соблазнительности. Плавки держались на тоненьких бретельках, не прикрывая ничего лишнего.

Красотка надела яркую рубашку, видимо, чтобы не сгореть на солнце. Калпо целовалась со своим бойфрендом и выглядела очень счастливой, как и ее молодой человек.

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо ошарашила смелым образом в платье без белья

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