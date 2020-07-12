Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут покрасувалася у літньому платті

Як передає Politeka.net, свіже фото жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фреймут стояла посеред вулиці в легкому платті, яке задерлося від вітру. Вона підняла вгору руки, щоб додати пікантності фото. Під сукню Ольга одягнула білі туфлі на шпильках.

«Спостерігаю за містом. Лише плоске взуття, туфельки зникають. Життя ж на підборах цікавіше та впевненіше. Особливо, якщо на шпильках бути серед буднів. Бажаю всім життя на висоті», - підписала знімок зірка.

За день її фото зібрало майже 13 тисяч лайків. При цьому заява телеведучої дуже зачепила і образила багатьох жінок, про що говорять коментарі під її фото.

«Особливо весело на шпильках в маршрутці», «У маршрутці на шпильці - це хіт», «Всі розумнішають і перестають заробляти проблеми зі здоров'ям від носіння каблуків. Крім Вас, Ольга», «А я за зручність! навіщо себе мучити підборами в маршрутці?», «Можна і без туфель виглядати жіночно і красиво», - пишуть користувачі мережі.

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