Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала незвичайний образ у вінтажному стилі

На фото красуня лежить на підлозі в штанях і піджаку. Ольга спокусливо вигнулася, а піджак вирішила растегнуть, показуючи свою красу, яка опинилася без ліфчика. Волосся Фреймут залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вінтажне фото на плівку", - підписала Оля кадр.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Навіщо це фото сюди викидати, такий пані", "Кайф", "Вау, несподівано", "Українські жінки, люблю".

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Ольга Фреймут, яка відома своїми скандальними заявами, похвалилася своєю яскравою подружкою.

Фреймут разом з танцівницею Яною Заєць позували на яхті на заході сонця. Яна була одягнена в зелений купальник, зверху вона накинула білу сорочку. Ольга теж була одягнена в білу сорочку. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Ольга Фреймут дала українцям важливий урок.

Ольга Фреймут прославилася на всю країну завдяки програмі "Ревізор", де вона перевіряла чистоту і порядок у різних закладах. Пізніше у неї з'явилася авторське шоу "Інспектор Фреймут". Далеко не всі правила зірка озвучує на телебаченні, деякі вона приберегла для користувачів мережі.

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