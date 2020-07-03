Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка відома своїми скандальними заявами, похвалилася своєю яскравою подружкою

Як повідомляє Politeka.net, спільне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фреймут разом з танцівницею Яною Заєць позували на яхті на заході сонця. Яна була одягнена в зелений купальник, зверху вона накинула білу сорочку. Ольга теж була одягнена в білу сорочку. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

«Як я щаслива, що ти у мене є. Передана у спадок з попереднього життя, поставлена наді мною Ангелом-Хранителем. Яночка, нехай все буде красиво в твоєму житті. C Днем народження», - написала Фреймут під фото.

За кілька годин знімок зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях залишили масу компліментів.

«Які ж Ви красуні», «ви прекрасна», «так чуттєво», «Супер», - пишуть люди.

Варто відзначити, що у Заєць на сторінці опубліковані більш відверті фото з цієї поїздки. Хореограф поділилася знімком, на якому сіла на шпагат прямо на яхті. Красуня посміхалася і дивилася в кадр. Мабуть, вона вирішила повторити трюк Анастасії Волочкової. У коментарях під постом відписалося безліч людей.

«Ви тут схожі на Мерлін Монро», «Ви мотиватор для багатьох дівчат», «Яна! Я теж хочу таку розтяжку», «Наша українська відповідь Насті Волочковій», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що чистюля Фреймут зганьбилася новим фото з чоловіком у дірявому одязі: "Коштує, як пенсія".

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