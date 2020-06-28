38-річна українська співачка, письменниця і модель Ольга Фреймут вразила неймовірно ніжним кадром

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, заради якого разбулася й забралася вище.

Ольга постала в світлій сукні з пишними рукавами, оголив плічка і частково зону декольте. Витончена блондинка з милим букетиком квітів розташувалася в томній позі на ганку особняка. Фреймут відвела погляд убік, трохи задерши довгу спідницю і показавши чудові ніжки.

Зірка поділилася переживаннями з приводу майбутнього марафону - Ольга розповість про етикет у взаєминах.

"Робота над марафоном забирає багато сил. Але вона дарує стільки щастя. Іноді виникають сумніви, чи варта моя нова справа витрачених зусиль? Адже на телебаченні було все зрозуміло - відзняли проект, отримала зарплату - і живу, насолоджуючись популярністю. Тепер багато працюю, аналізую, вчуся. І відчуваю цю невидиму вашу підтримку...", - написала Фреймут.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, підбадьорюючи кумира:

"😍Яка ніжність!!!💐"

"Вишукана Оля❤️"

"Шикарний вигляд ‍😻😻😻"

"Яка худенька 😍"

"Елегантна і дуже цікава дівчина. У Вас багато є чому повчитися. Удачі Вам! 👏"

"Яка гарна Україночка ❤️❤️🔥🔥"

"Боже, яка ви неймовірна🌹😻"

"Моя особиста одрі хепберн"

"Справжній діамант, 💎який прикрашає нашу державу"

Раніше ми повідомляли, зірка "Ревізора" Ольга Фреймут здивувала одкровенням з приводу свого віку. Пост красуня супроводила атмосферним фото.

«Ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш.Ти бачиш, як з роками виріс у своїх очах. І ти пишаєшся собою нарешті», - зазначила вона.

Нагадаємо, відома блондинка Фреймут звела з розуму красою на пляжі: "Вирішила не зупинятися...".

Також Politeka писала, що Фреймут на вокзалі вразила зовнішнім виглядом в звичайному житті.

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Фреймут налякала українців новою зовнішністю, мережа кипить.