Володарка титулу "Міс Україна-2019" Леоніла Гузь показала пікантне фото
Як повідомляє Politeka.net Леоніла Гузь не заміжня, дітей у неї немає. Більш того, уродженка Херсонської області зізналася, що вона видалила з соціальних мереж навіть фотографії з маленьким племінником - дівчина боялася, що ці знімки можуть спровокувати всякі чутки.
Вона скрупульозно відбирає знімки для свого аккаунта в Instagram, тому кожне її фото дійсно привертає до себе увагу і відразу отримує безліч компліментів і лайків.
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Щаслива модель поділилася в мережі милим літнім кадром, на якому вона зображена в стильному повсякденному вбранні.
Гузь продемонструвала ідеальну фігуру, позуючи посеред нічного Монако. Для прогулянки по місту вона вибрала зручний і розслаблений лук – білосніжний топ на гудзиках і класичні джинсові шорти з високою посадкою. Таке вбрання підкреслює ідеально плоский животик і витончену талію дівчини. Вона розпустила волосся, а на обличчя нанесла ледь помітний макіяж.
Користувачі мережі з задоволенням залишають коментарі під відповідним знімком "Міс України", а також захоплюються красою Леоніли.
"Неймовірна красуня 💯", "Милашка", "Богическая 😍", "найкрасивіша жінка в Україні. Так тримати!", "Взу, фото вогонь, і цей костюмчик круто виглядає на тобі", "Тобі дуже йде такий стиль", "Дівчина вогонь".
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