Українська модель Леоніла Гузь продовжує зводити з розуму своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Дуже жаркий знімок володарка титулу "Міс Україна-2018" опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На фото можна побачити модель Леонілу Гузь в шовковій сукні-комбінації, яке вона спокусливо задирає вгору.

Доповнити жаркий образ володарка титулу "Міс Україна-2018" вирішила яскравою зачіскою, виразним макіяжем і відсутністю бюсгальтер.

Нова публікація звела з розуму прихильників, які залишили десятки захоплених коментарів. Один з коментаторів зазначив, що таку красу, як в Леоніли Гузь, потрібно ретельно оберігати в музеї як "національне надбання".

"Ось це так. Гарячо...", "Здорово!", "Таку красу в музей і берегти як національне надбання", "Дуже красива", "Чудова", "Так елегантно", "Красиве фото", "Сексуальний знімок", - написали вони в коментарях під публікацією відомої моделі.

До цього ми розповідали, що відома українська модель Леоніла Гузь вирішила привернути увагу публіки жаркими кадрами.

Зокрема, знаменитість показала прекрасні форми без білизни, позуючи в чорно-білому знімку в темному вбранні.

Красуня, яка володіє титулом "Міс Україна-2018", застигла в ефектній позі, приспустивши лямки на плечі, оголивши розкішні принади. При цьому не можна не звернути увагу, що Гуль не стала приховувати "близнючок" темним білизною.

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