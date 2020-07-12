Одна з найвідоміших сестричок Кардашьян, бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула красою в сукні

Як передає Politeka.net, свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була при повному параді: з вечірнім макіяжем і укладкою. Її довге розкішне волосся спадало аж до пояса. Кайлі вибрала повсякденну обтягуючу сукню, яка підкреслила її пишні форми.

«Ранок», - підписала фото зірка.

За півдня її пост зібрав понад 4,6 млн лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Красуня», «Крихітка на мільйон», «Яке розкішне волосся», «Зірка», «Лялька», «Вогонь», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер похвалилася фігурою в яскравому купальнику, який насилу прикрив її пишні форми. Модель вдягла помаранчеве бікіні. Великі принади красуні ледь не виривалася з нього. Варто відзначити, що незважаючи на пишні форми Кайлі, її фігура виглядає дуже жіночно і красиво.

Крім цього, нещодавно модель показала в Інстаграм свій манікюр. Як відомо, такі популярні люди, як Кайлі, створюють тренди. Варто їм зробити якусь зачіску, пофарбувати волосся, надіти який-небудь незвичайний лук, як відразу все це стає неймовірно популярним серед шанувальників. Те ж відбувається і з манікюром.

Нагадаємо, що чарівна Кайлі Дженнер приголомшила видом в прозорій сукні з намистин: "Ангел у плоті".

Раніше Politeka писала, що Кайлі Дженнер у блискучому ліфчику засвітила найапетитніші місця: "Спустилася з небес".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер залишилася в одному купальнику, показавши розкішний ракурс: "Вид знизу бомба!".