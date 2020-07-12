Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер зуміла завоювати величезну популярність у всьому світі 

Деякі користувачі мережі в знак любові створили фан-сторінки, присвячені красуні, пише Politeka.net.

Так, нещодавно в одній з таких груп з'явилося архівне фото. Знімок був добре оброблений за допомогою фоторедактора. Красуня позувала сидячи.

Принади Дженнер прикрив блискучий купальник, який не особливо справлявся зі своєю роботою, груди трохи вилізли з-під нього, але це додавало знімку особливої пікантності. 

Також на Кайлі були гетри під колір ліфчика. Все це сяяло й виглядало дуже заворожуюче. 

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Модель одягла червоний прозорий плащ, під ним виднілася пружна п'ята точка. 

Дженнер розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру. Її макіяж був з акцентом на пухкі губи. 

"Madre Mía - літня колекція 2018 року - я не можу дочекатися, коли відкриється колекція цього року! @kyliejenner @kyliecosmetics", - написали автори посту. 

За 15 годин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі зізналися, що теж хочуть скоріше отримати колекцію від Кайлі, а також захоплювалися її красою. 

"Спустилася з небес", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер була  в помаранчевому бікіні. Ліфчик приховав усе, що міг, залишивши місце для уяви. Великі принади ледь не виривалися з нього. 

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🧡🧡☀️

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Раніше повідомлялося, що фанати опублікували спільне фото сестер Кайлі Дженнер і Хлої Кардашян. Остання постала в блискучому жакеті, під який нічого не одягла, а Кайлі позувала поруч в блискучый сукны з пайеток. 

Нагадаємо, білява Кайлі Дженнер показала свою солодкість, встрибнувши на стіл в безсоромне міні

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер не втрималася і "потискалась" з гарячою подружкою прямо в басейні

А ще Politeka писала, що спекотна Кайлі Дженнер побешкетувала у ванній в тоненькому білизна