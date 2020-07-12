Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер зуміла завоювати величезну популярність у всьому світі
Деякі користувачі мережі в знак любові створили фан-сторінки, присвячені красуні, пише Politeka.net.
Так, нещодавно в одній з таких груп з'явилося архівне фото. Знімок був добре оброблений за допомогою фоторедактора. Красуня позувала сидячи.
Принади Дженнер прикрив блискучий купальник, який не особливо справлявся зі своєю роботою, груди трохи вилізли з-під нього, але це додавало знімку особливої пікантності.
Також на Кайлі були гетри під колір ліфчика. Все це сяяло й виглядало дуже заворожуюче.
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Модель одягла червоний прозорий плащ, під ним виднілася пружна п'ята точка.
Дженнер розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру. Її макіяж був з акцентом на пухкі губи.
"Madre Mía - літня колекція 2018 року - я не можу дочекатися, коли відкриється колекція цього року! @kyliejenner @kyliecosmetics", - написали автори посту.
За 15 годин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі зізналися, що теж хочуть скоріше отримати колекцію від Кайлі, а також захоплювалися її красою.
"Спустилася з небес", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер була в помаранчевому бікіні. Ліфчик приховав усе, що міг, залишивши місце для уяви. Великі принади ледь не виривалися з нього.
Раніше повідомлялося, що фанати опублікували спільне фото сестер Кайлі Дженнер і Хлої Кардашян. Остання постала в блискучому жакеті, під який нічого не одягла, а Кайлі позувала поруч в блискучый сукны з пайеток.
Нагадаємо, білява Кайлі Дженнер показала свою солодкість, встрибнувши на стіл в безсоромне міні
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