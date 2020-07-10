Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в сміливому образі, розповівши про цікаве
На фото Кайлі позує в топі і плаття з бусиків, яка була напівпрозорим. Дженнер розвернулася спиною і демонструвала свою пишну п'яту точку. Красуня вирішила волосся залишити розпущеним, а доповнила образ прикрасами на руці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Особливий вид енергії", - підписала лаконічно фото красуня.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Перший", "Прекрасна", "Ангел у плоті", "Краща з кращих", "Не відірвати погляд".
Раніше ми повідомляли, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як проводить час на відпочинок.
На кадрах зірка з'явилася в зеленому купальнику з пікантним вирізом. Декольте було настільки відвертим, що від незграбних рухів Дженнер груди ледь не випадали. Модель стискала неслухняний бюст руками.
Повідомлялося, що американська супермодель Кайлі Дженнер похвалилася розкішним вигинами в сукні з глибоким декольте.
Так, Дженнер позує разом із сестрою під час фотозйомки, а навколо дівчат видніються відразу кілька камер. Як можна помітити, Знімок зроблений в чорно-білому знімку. Фотографію зірка ніяк не підписала, проте її прихильники прийшли в захват від краси знаменитостей.
Нагадаємо, підпила Кайлі Дженнер засвітила зайве в пікантному розрізі
А ще Politeka писала, що невтомна Кайлі Дженнер туго облягла свої "арбузики" і спокусливо вигнулась
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