Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в сміливому образі, розповівши про цікаве

На фото Кайлі позує в топі і плаття з бусиків, яка була напівпрозорим. Дженнер розвернулася спиною і демонструвала свою пишну п'яту точку. Красуня вирішила волосся залишити розпущеним, а доповнила образ прикрасами на руці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Особливий вид енергії", - підписала лаконічно фото красуня.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Перший", "Прекрасна", "Ангел у плоті", "Краща з кращих", "Не відірвати погляд".

Раніше ми повідомляли, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як проводить час на відпочинок.

На кадрах зірка з'явилася в зеленому купальнику з пікантним вирізом. Декольте було настільки відвертим, що від незграбних рухів Дженнер груди ледь не випадали. Модель стискала неслухняний бюст руками.

Повідомлялося, що американська супермодель Кайлі Дженнер похвалилася розкішним вигинами в сукні з глибоким декольте.

Так, Дженнер позує разом із сестрою під час фотозйомки, а навколо дівчат видніються відразу кілька камер. Як можна помітити, Знімок зроблений в чорно-білому знімку. Фотографію зірка ніяк не підписала, проте її прихильники прийшли в захват від краси знаменитостей.

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