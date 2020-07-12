Одна из самых известных сестричек Кардашьян, бизнесвумен Кайли Дженнер сверкнула красотой в платье

Как передает Politeka.net, свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была при полном параде: с вечерним макияжем и укладкой. Ее длинные роскошные волосы спадали до пояса. Кайли выбрала повседневное обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее пышные формы.

«Утро», - подписала фото звезда.

За полдня ее пост собрал более 4,6 млн лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Малышка на миллион», «Какие роскошные волосы», «Звезда», «Кукла», «Огонь», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер похвасталась фигурой в ярком купальнике, который с трудом прикрыл ее пышные формы. Модель надела оранжевое бикини. Большие прелести красотки едва не вырывались из него. Стоит отметить, что несмотря на пышные формы Кайли, ее фигура смотрится очень женственно и красиво.

Кроме этого, недавно модель показала в Инстаграме свой маникюр. Как известно, такие популярные люди, как Кайли, создают тренды. Стоит им сделать какую-то прическу, покрасить волосы, надеть какой-нибудь необычный лук, как сразу все это становится невероятно популярным среди поклонников. То же происходит и с маникюром.

Напомним, что неотразимая Кайли Дженнер ошеломила видом в прозрачном платье из бусин: "Ангел во плоти".

Ранее Politeka писала, что Кайли Дженнер в сверкающем лифчике засветила самые аппетитные места: "Спустилась с небес".

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер осталась в одном купальнике, показав роскошный ракурс: "Вид снизу бомба!".