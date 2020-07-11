Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і нереальне місце

На фото Кайлі позує в помаранчевому купальнику. Красуню знімали знизу, поки вона дивилася вгору, поки стояла в каньйоні. Завдяки такому сміливому ракурсі можна побачити прекрасне тіло дівчини, яка не соромилася його показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це місце нереально", - написала Кайлі

Фанати поставили майже 10 мільйонів лайків і инаписали коментарі:

"Привіт туркам", "Це знаково", "Вид знизу бомба", "Це місце реально, твоє тіло - єдине нереальне", "Королева Кайлі", "Ти нереальна", "Не буде добре, якщо вона не могла вийти з цієї печери".

Раніше ми повідомляли, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила досконалістю тіла в яскравому купальнику.

Кайлі була в помаранчевому бікіні. Ліфчик приховав усе, що міг, залишивши місце для уяви. Великі принади ледь не виривалася з нього.

Плавки купальника мали свої особливості, за якими з великих вирізів визирали пружні сідниці.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, показала ідеальні вигини в модному чорному білизна.

Цього разу пишнотіла красуня показала в чорному білизна свої достоїнства, лежачі в тіні під навісом на піску. Позуючи на узбережжі, вона виглядала дуже яскраво й гаряче одночасно, виставляючи напоказ сідниці.

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