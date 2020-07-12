Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала сміливий образ у купальнику

Як передає Politeka.net, відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instgram.

"Відпочиваю душею і тілом. Доброго вечора Вам, мої хороші", - повідомила співачка в підписі до посту.

На кадрі Ольга з'явилася в чорному купальнику, насолоджуючись ванною, але увагу привернуло незвичайне обличчя співачки. Вона була не схожа на себе.

Шанувальники розкритикували знаменитість, припустивши, що вона використовувала фоторедактор.

"Це чудово", "Занадто багато фотошопу, прям не впізнати", "Це фотошоп?", "Олечка, дивлюся на твої фото/відео/історії і око радіє, ось з кого треба брати приклад! Розумниця, красуня, з добрим серцем, просто найкраща", "Класна фотка, як підліток . Молоденька", "Потрібно більше фотошопу", "Оля, що сталося?" - писали під постом Бузової.



