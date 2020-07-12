Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала сміливий образ у купальнику
Як передає Politeka.net, відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instgram.
"Відпочиваю душею і тілом. Доброго вечора Вам, мої хороші", - повідомила співачка в підписі до посту.
На кадрі Ольга з'явилася в чорному купальнику, насолоджуючись ванною, але увагу привернуло незвичайне обличчя співачки. Вона була не схожа на себе.
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Шанувальники розкритикували знаменитість, припустивши, що вона використовувала фоторедактор.
"Це чудово", "Занадто багато фотошопу, прям не впізнати", "Це фотошоп?", "Олечка, дивлюся на твої фото/відео/історії і око радіє, ось з кого треба брати приклад! Розумниця, красуня, з добрим серцем, просто найкраща", "Класна фотка, як підліток . Молоденька", "Потрібно більше фотошопу", "Оля, що сталося?" - писали під постом Бузової.
Раніше ми повідомляли, що Бузова забралася на дах в одному купальнику. Співачка вибрала відрядний купальник з відкритою спиною. Повернувшись спиною до камери, Бузова засвітила свою апетитну «п'яту точку».
Образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами у формі метелика.
Нагадаємо, Бузова після скандалу з Жан-Клодом Ван Даммом відзначилася новим ганьбою
А ще Politeka писала, що Бузова скопіювала Ивлєєву і зганьбилася новим відео з відвертими образами
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