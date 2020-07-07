Российская певица и телеведущая Ольга Бузова крупно оконфузилась во время своего отдыха с подругами

Как передает Politeka.net, конфуз произошел в сториз знаменитости, но она не успела его исправить, так как и не подозревала о своей оплошности.

Бузова вместе с сестрой Анной и подругой катались на теплоходе по Москве-реке. Красотки пили шампанское и рассматривали достопримечательности столицы. Ольга в восторге обсуждала места, которые они проезжали, с удовольствием позируя на камеру. Проезжая мимо Храма Василия Блаженного она воскликнула: "Это же Спас на Крови!".

Вероятно, певицу сбили с толку цветные купола, но перепутать два самых известных храма в России, находящихся в разных городах, весьма сложно для образованного человека. Кстати, находившиеся за кадром подруги не поправили артистку.

Стоит отметить, что это не первый подобный скандал с участием Бузовой. Однажды она назвала известный Музей Ван Гога в Амстердаме музеем Ван Дамма.

«Ну, и кто платит за то, что российский народ лицезреет эту дуру? Или это часть программы по отуплению и обыдлению?», «Такое дикое время. Лоббируются тупые безголосые тетки, которые ничего не знают - только набить карманы и все», - отреагировали пользователи сети на очередной конфуз звезды.

Напомним, что эпатажная Бузова устроила жаркие танцы на крыше высотки, кадры: "Худыш какой...".

Как сообщала Politeka, Бузова скопировала Ивлееву и опозорилась новым видео с откровенными образами: "Жалкая пародия".

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