Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи похвалилася досконалою зовнішністю
Зірка, яка нещодавно змінила колір волосся, вразила красою своїх шанувальників, пише Politeka.net.
Деякі фанати артистки створили сторінки в Instagram, присвячені зірці. Так, на одній з таких сторінок з'явилося фото, де Ратаковськи позує в облягаючому топі.
Красуню сфотографували крупним планом. Модель розпустила волосся і пильно дивилася в камеру. Губи знаменитість відкрила, що додало знімку більше пікантності.
На обличчі красуні майже не було макіяжу - це ще більше дозволяє захоплюватися красою зірки, вона - сама досконалість.
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Чорний топ з довгими рукавами обтягнув досконалі форми артистки. Модель підняла руки, натягнувши рукава на пальці, на одному з яких було помітно кільце з великим каменем.
За п'ять годин пост зібрав майже 30 тисяч лайків. Це не дивно, адже група тільки набирає популярність.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала у чорній довгій спідниці і білому топі. Красуня стояла перед дзеркалом і демонструвала свою ідеальну фігуру.
На іншому кадрі красуня вже потягнула за спідницю, показуючи плоский живіт і додала особливої пікантності знімка.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи стояла перед камерою в облягаючій маєчці. Наряд міг би привернути увагу ще більше, якби модель блиснула великими формами.
Зірка розпустила пишне світле волосся, яке трохи неакуратно лягло по боках. Здавалося красуня розпатлана і тільки встала з ліжка.
Фото було оприлюднено у фан-групі, тому не зібрало багато лайків.
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