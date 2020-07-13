Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась совершенной внешностью

Звезда, которая недавно изменила цвет волос, поразила красотой своих поклонников, пишет Politeka.net.

Некоторые фанаты артистки создали странички в Инстаграм, посвященные звезде. Так, на одной из таких страниц появилось фото, где Ратаковски позирует в облегающем топе.

Красотку сфотографировали крупным планом. Модель распустила волосы и пристально смотрела в камеру. Губы знаменитость приоткрыла, что придало снимку больше пикантности.

На лице красотки почти не было макияжа - это еще больше позволяет восхищаться красотой звезды, она - само совершенство.

Черный топ с длинными рукавами обтянул совершенные формы артистки. Модель приподняла руки, натянув рукава на пальцы, на одном из которых было заметно кольцо с крупным камнем.

За пять часов пост собрал почти 30 тысяч лайков. Это, неудивительно, ведь группа только набирает популярность.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в черной длинной юбке и белом топе. Красотка стояла перед зеркалом и демонстрировала свою идеальную фигуру.

На другом кадре красотка уже потянула за юбку, показывая плоский живот и добавила особой пикантности снимку.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски стояла перед камерой в облегающей маечке. Наряд мог бы привлечь внимание еще больше, если бы модель сверкнула большими формами.

Звезда распустила пышные светлые волосы, которые немного неаккуратно легли по боках. Казалось красотка растрепанная и только встала с постели.

Фото было обнародовано в фан-группе, поэтому не собрало много лайков.

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