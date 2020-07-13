Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась совершенной внешностью
Звезда, которая недавно изменила цвет волос, поразила красотой своих поклонников, пишет Politeka.net.
Некоторые фанаты артистки создали странички в Инстаграм, посвященные звезде. Так, на одной из таких страниц появилось фото, где Ратаковски позирует в облегающем топе.
Красотку сфотографировали крупным планом. Модель распустила волосы и пристально смотрела в камеру. Губы знаменитость приоткрыла, что придало снимку больше пикантности.
На лице красотки почти не было макияжа - это еще больше позволяет восхищаться красотой звезды, она - само совершенство.
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Черный топ с длинными рукавами обтянул совершенные формы артистки. Модель приподняла руки, натянув рукава на пальцы, на одном из которых было заметно кольцо с крупным камнем.
За пять часов пост собрал почти 30 тысяч лайков. Это, неудивительно, ведь группа только набирает популярность.
Напомним, Эмили Ратаковски позировала в черной длинной юбке и белом топе. Красотка стояла перед зеркалом и демонстрировала свою идеальную фигуру.
На другом кадре красотка уже потянула за юбку, показывая плоский живот и добавила особой пикантности снимку.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски стояла перед камерой в облегающей маечке. Наряд мог бы привлечь внимание еще больше, если бы модель сверкнула большими формами.
Звезда распустила пышные светлые волосы, которые немного неаккуратно легли по боках. Казалось красотка растрепанная и только встала с постели.
Фото было обнародовано в фан-группе, поэтому не собрало много лайков.
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