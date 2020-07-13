Актриса, як завжди, чудова

53-річна українська актриса Ольга Сумська звернулася до своїх фанатів

Зірка опублікувала новий пост в Instagram, підкріпивши його красивим фото, передає Politeka.net. Ольга на знімку позувала білій блузі з вишивкою. Намисто з підвіскою із зображенням Божої Матері доповнили настільки світлий образ.

Ольга розпустила довге світле волосся і дивилася в камеру з-під пишних вій. Неяскрава помада стала чудовим доповненням до макіяжу.

"І як я без вашої підтримки, друзі! ❤️Проголосуй за українських акторів! 🎬 Посилання в шапці профілю! 👆🏻", - підписала фото зірка.

За вісім годин пост зібрав понад 6,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Шикарна жінка, супер класна акторка! І плювати на політику", "Ці очі😍", "Неймовірна !!", "Ваша краса-це мистецтво💕", "Шикарна зачіска, досконала Ольга)", "Красуня Оля, все молодше і молодше, браво, так тримати!!!!!!💗", "Олю, завжди і скрізь за Вас ❤️🤗", "Мммммммм ... Красуня😍", "Так підтримка дуже важлива 😏 коли є надійний тил, то й ніяка підтримка не потрібна", "Ольго В'ячеславівно, ви богиня краси", "Неймовірно красива жінка ❤️ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Сумська постала в різних сукнях, які на подив всі їй підходили.

Артистка не упустила момент і показала всю свою акторську майстерність позуючи на камеру.

"Літо в розпалі! Незважаючи на карантин, так хочеться хороших вражень!", - повідомила легендарна актриса в підписі до посту.

Нагадаємо також, що Ольга Сумська показала добірку кадрів з теплого відпочинку з колегами і захопила фанатів досить стрункою і витонченою фігурою.

Нагадаємо, нестаріюча Ольга Сумська роздяглася і вразила красою на людному пляжі.

Як повідомляла Politeka, українська Роксолана Ольга Сумська похвалилася ідеальними формами в чорному купальнику.

Також Politeka писала, що старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.