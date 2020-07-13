53-летняя украинская актриса Ольга Сумская обратилась к своим фанатам

Звезда опубликовала новый пост в Инстаграм, подкрепив его красивым фото, передает Politeka.net. Ольга на снимке позировала белой блузе с вышивкой. Бусы с подвеской с изображением Божией Матери дополнили столь светлый образ.

Ольга распустила длинные светлые волосы и смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Неяркая помада стала отличным дополнением к макияжу.

"И как я без вашей поддержки, друзья! ❤️Проголосуй за украинских актеров! 🎬 Ссылка в шапке профиля! 👆🏻", - подписала фото звезда.

За восемь часов пост собрал более 6,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Шикарная женщина, супер классная актриса! И плевать на политику", "Эти глаза😍", "Невероятная !!", "Ваша красота-это искусство💕", "Шикарная прическа, совершенная Ольга)", "Красотка Оля, все моложе и моложе, браво, так держать!!!!!!💗", "Оля, всегда и везде за Вас ❤️🤗", "Мммммммм ... Красуня😍", "Да поддержка очень важна 😏 когда есть надежный тыл, то и никакая поддержка не нужна", "Ольга Вячеславовна, вы богиня красоты", "Невероятно красивая женщина ❤️ ",- написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Сумская предстала в различных платьях, которые на удивление все ей подходили.

Артистка не упустила момент и показала все свое актерское мастерство позируя на камеру.

"Лето в разгаре! Несмотря на карантин, так хочется хороших впечатлений!", - сообщила легендарная актриса в подписи к посту.

Напомним также, что Ольга Сумская показала подборку кадров из теплого отдыха с коллегами и восхитила фанатов довольно стройной и изящной фигурой.

Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.

Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.

Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.