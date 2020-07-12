Скандальний російський співак Елджей, чоловік телеведучої шоу «Орел і Решка» Насті Івлєєвої, осоромився безглуздою витівкою на вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал «Тільки нікому…»
«Елджей облив водою і без того нечисленних прихильників, які прийшли подивитися на його чергові зйомки з Моргенштерном. Це такі жарти або зіркова хвороба? Обережніше, одного разу за парканом може взагалі нікого не виявитися», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Елджей обливає людей з води з водяного автомата, після чого єхидно посміхається на камеру.
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До цього ми повідомляли, що 29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва, дружина співака Елджея, змусила публіку одночасно ридати від розчулення і заздрити
Зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, зроблених під час вечірки з нагоди першої річниці весілля.
Івлєєва постала в довгій сукні молочного кольору, з ідеальною укладкою і яскравим макіяжем. Примітно, що серед знімків, якими поділилася Настя, немає постановочних - всі кадри живі, яскраві, з непідробними емоціями та посмішками.
Судячи з усього, компанія покутила на славу: алкоголь лився рікою, був навіть салют, а також дорогий спорткар і автомати.
Нагадаємо, що Івлєєва здивувала зовнішністю у реальному житті, підопічна Потапа не стрималася: «Вищіпуй брови».
Також Politeka писала, що роздягнена Івлєєва з "Орла і решки" вразила величезним розміром: "Прям Брітні в минулі часи".