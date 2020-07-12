Скандальный российский певец Элджей, муж телеведущей шоу «Орел и Решка» Насти Ивлеевой, осрамился нелепой выходкой на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Только никому…»

«Элджей облил водой и без того немногочисленных поклонников, которые пришли поглазеть на его очередные съемки с Моргенштерном. Это такие шутки или звёздная болезнь? Осторожней, однажды раз за забором может вообще никого не оказаться», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Элджей обливает людей с воды с водяного автомата, после чего ехидно улыбается на камеру.

До этого мы сообщали, что 29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева, жена певца Элджея, заставила публику одновременно рыдать от умиления и завидовать

Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанных во время вечеринки по случаю первой годовщины свадьбы.

Ивлеева предстала в длинном платье молочного цвета, с идеальной укладкой и ярким макияжем. Примечательно, что среди снимков, которыми поделилась Настя, нет постановочных - все кадры живые, яркие, с неподдельными эмоциями и улыбками.

Судя по всему, компания покутила на славу: алкоголь лился рекой, был даже салют, а также дорогой спорткар и автоматы.

Напомним, что Ивлеева удивила внешностью в реальной жизни, подопечная Потапа не сдержалась: «Выщипай брови».

Также Politeka писала, что раздетая Ивлеева из "Орла и решки" впечатлила огромным размером: "Прям Бритни в былые времена".