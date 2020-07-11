Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Відкриваю пляжний сезон. Ну і що, що пізно?» — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує в одному купальнику і панамці, демонструючи підтягнуту фігуру. Сама виконавиця зізнається, що «нарешті» зуміла дістатися до моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Дуже Красива 😍😍Яка, Ви Класна!», «краще пізно, ніж взагалі ніяк», «красотулька», «Боже, куолка», «Я людина проста, бачу Могилевську – Лайкаю», «такі класні просто чарівна», — пишуть вони.
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Співачка опублікувала перший тизер свого нового кліпу на пісню "Білий літак".
Так, Наталія з'явилася в мега короткій сукні ніжного блакитного відтінку з "пухнастою" текстурою.
В якийсь момент Могилевська млосно вляглася на підлогу, блиснувши оголеними ніжками, і заклично нахилилася вперед.
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