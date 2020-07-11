Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Відкриваю пляжний сезон. Ну і що, що пізно?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує в одному купальнику і панамці, демонструючи підтягнуту фігуру. Сама виконавиця зізнається, що «нарешті» зуміла дістатися до моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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Открываю пляжный сезон в @goodzonehotel ☀️ Ну и что, что поздно? 😀 Расскажите, кто уже успел отдохнуть? Где проводите жаркие выходные? #светлыевыходные #белыйсамолет #знойнаяблондинка

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«Дуже Красива 😍😍Яка, Ви Класна!», «краще пізно, ніж взагалі ніяк», «красотулька», «Боже, куолка», «Я людина проста, бачу Могилевську – Лайкаю», «такі класні просто чарівна», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що 44-річна українська співачка Наталія Могилевська здивувала відвертим чином, заінтригувавши того публіку цікавою загадкою

Співачка опублікувала перший тизер свого нового кліпу на пісню "Білий літак".

Так, Наталія з'явилася в мега короткій сукні ніжного блакитного відтінку з "пухнастою" текстурою.

В якийсь момент Могилевська млосно вляглася на підлогу, блиснувши оголеними ніжками, і заклично нахилилася вперед.

Нагадаємо, що Могилевська забула про білизну і показала красу в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

А ще Politeka писала, що Могилевська засвітила бюст в "бездонний" декольте, несподівані кадри: «Неймовірна!».

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