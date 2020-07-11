Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук блиснула бездоганною красою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Сміюся в обличчя болю від вчорашніх корків», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Адамчук позує в джинсах і «дірявим» кофті, яка максимально підкреслює її неймовірну фігуру. Доповнити образ зірка вирішила елегантним макіяжем і сережками.

Волосся знаменитість вирішила не укладати, з-за чого фотографія вийшла неймовірно красивою. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Беліссімо», «красуня!», «ось це нереальний вигляд! Супер», «божественна краса», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук покрасувалася в незвичайному вбранні й розповіла про своє ставлення до ворожіння на любов.

Популярна українська гумористка, зірка «Жіночого Кварталу» Марта Адамчук опублікувала нове фото в Instagram.

На фото зірка позує на відкритій терасі з видом на місто. На ній яскраве блакитне плаття оригінального крою зі звертаючими до себе увагу візерунками й відкритими плечима, які надають її образу нотку пікантності. На фото Адамчук кокетливо схилила голову в бік і доторкнулась рукою до волосся.

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