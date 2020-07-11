Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук сверкнула безупречной красотой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Смеюсь в лицо боли от вчерашних каблуков», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Адамчук позирует в джинсах и «дырявой» кофте, которая максимально подчеркивает ее невероятную фигуру. Дополнить образ звезда решила элегантным макияжем и серьгами.

Волосы знаменитость решила не укладывать, из-за чего фотография получилась невероятно красивой. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Белиссимо», «красотка!», «вот это нереальный вид! Супер», «божественная красота», — пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук покрасовалась в необычном наряде и рассказала о своем отношении к гаданиям на любовь.

Популярная украинская юмористка, звезда «Женского Квартала» Марта Адамчук опубликовала новое фото в Инстаграм.

На фото звезда позирует на открытой террасе с видом на город. На ней яркое голубое платье оригинального кроя с привлекающими к себе внимание узорами и открытыми плечами, которые придают ее образу нотку пикантности. На фото Адамчук кокетливо наклонила голову в бок и прикоснулась рукой к волосам.

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