Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук сверкнула безупречной красотой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Смеюсь в лицо боли от вчерашних каблуков», — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Адамчук позирует в джинсах и «дырявой» кофте, которая максимально подчеркивает ее невероятную фигуру. Дополнить образ звезда решила элегантным макияжем и серьгами.
Волосы знаменитость решила не укладывать, из-за чего фотография получилась невероятно красивой. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.
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«Белиссимо», «красотка!», «вот это нереальный вид! Супер», «божественная красота», — пишут они.
Как сообщалось ранее, звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук покрасовалась в необычном наряде и рассказала о своем отношении к гаданиям на любовь.
Популярная украинская юмористка, звезда «Женского Квартала» Марта Адамчук опубликовала новое фото в Инстаграм.
На фото звезда позирует на открытой террасе с видом на город. На ней яркое голубое платье оригинального кроя с привлекающими к себе внимание узорами и открытыми плечами, которые придают ее образу нотку пикантности. На фото Адамчук кокетливо наклонила голову в бок и прикоснулась рукой к волосам.
Напомним, звезда "Квартал 95" соблазнила видом в полупрозрачной блузке, жена Кошевого оценила.
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