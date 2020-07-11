Майбутні українських пенсіонерів попередили про те, що вийти на заслужений відпочинок можна буде простіше, проте доведеться розщедритися

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Так, в цьому році зможуть вийти на пенсію люди, у яких є мінімум 27 років стажу. До 2028-у році цей показник добереться до 35-и років. Що ж робити громадянам, яким бракує кілька років для отримання виплат? Тепер його можна докупити.

Згідно із законодавством, кожен робочий рік обійдеться людині в приблизно 25 000 гривень.

В такому випадку, будуть вираховувати стаж за наступною формулою: єдиний соціальний внесок*коефіцієнт*кількість місяців.

Тут полягає головний мінус: чим більше купуєш, тим менше коефіцієнт. Якщо брати один рік, то множити на два. Якщо п'ять років – то множити на 1,2.

Вартість робочого року: один рік - 24 936 грн, 2 роки - 44 885 грн, 3 роки - 59 847 грн, 4 роки - 69 820 грн, 5 років - 74 808 грн.

Уточнюється, що стаж можна купити в розстрочку. В такому випадку коефіцієнт враховуватися не буде, а робочий рік обійдеться у два рази дешевше: 12 500 грн.

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