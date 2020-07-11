Сделать это смогут не все

Будущих украинских пенсионеров предупредили о том, что выйти на заслуженный отдых можно будет проще, однако придется раскошелиться

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Так, в этом году на пенсию смогут выйти люди, у которых есть минимум 27 лет стажа. К 2028-му году этот показатель доберется до 35-и лет. Что же делать гражданам, которым нехватает несколько лет для получения выплат? Теперь его можно докупить.

Согласно законодательству, каждый рабочий год обойдется человеку в приблизительно 25 000 гривен.

В таком случае, стаж будут высчитывать по следующей формуле: единый социальный взнос*коэффициент*количество месяцев.

Тут заключается главный минус: чем больше лет покупаешь, тем меньше коэффициент. Если брать один год, то умножать будут на два. Если пять лет – то умножать будут на 1,2.

Стоимость рабочего года: один год - 24 936 грн, 2 года - 44 885 грн, 3 года - 59 847 грн, 4 года - 69 820 грн, 5 лет - 74 808 грн.

Уточняется, что стаж можно купить в рассрочку. В таком случае коэффициент учитываться не будет, а рабочий год обойдется в два раза дешевле: 12 500 грн.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

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